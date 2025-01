Peter Jackson nennt seinen Lieblingsfilm "Herr der Ringe"

HQ

Peter Jackson hat kürzlich seinen Lieblingsfilm in der "Herr der Ringe"-Trilogie enthüllt, und das könnte einige Fans überraschen. In einem kürzlichen Gespräch mit Letterboxd nannte Jackson The Two Towers als seine erste Wahl, obwohl er zugab, dass sich seine Vorliebe bei einem erneuten Anschauen ändern könnte.

Obwohl Die zwei Türme zweifellos ein starker Film in der Saga ist, argumentieren einige, dass Die Rückkehr des Königs die Krone verdient hat. Wenn wir uns das IMDb-Ranking ansehen, werden wir feststellen, dass es das niedrigste der drei ist, mit Die Gefährten des Rings bei 8,9, Die zwei Türme bei 8,8 und Die Rückkehr des Königs bei 9,0.

Natürlich variieren die persönlichen Vorlieben, und hier gibt es keine falsche Antwort. Am Ende bilden alle drei Filme ein großartiges Ganzes, das ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen hat. Was denkst du – stimmst du Jacksons Wahl zu oder hast du deinen eigenen Favoriten?