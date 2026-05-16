Peter Jackson möchte Berichten zufolge das Silmarillion adaptieren

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Es scheint, als sei Peter Jackson mit Mittelerde noch nicht ganz fertig, denn Berichte deuten nun darauf hin, dass der legendäre Filmemacher begierig darauf ist, das Silmarillion anzugehen, auch bekannt als die etwas berüchtigte Tolkien-"Bibel". Ein Buch, das viele für nahezu unverfilmbar halten.

Das Silmarillion ist deutlich dunkler und dichter als Tolkiens andere Welten, ganz zu schweigen von mythologischer, und dreht sich um Mittelerde und seine antike Geschichte.

Gerüchte über eine Adaption kursieren schon lange, aber das Problem waren immer die Rechte. Die Familie Tolkien war in Bezug auf Das Silmarillion restriktiv, was wiederum das Interesse von Fans und Schöpfern nur gesteigert hat. Aber vielleicht sind sie der Meinung, dass Jackson einer der wenigen ist, die dem Buch auf der großen Leinwand wirklich gerecht werden können.

Möchten Sie eine Verfilmung von Das Silmarillion sehen, inszeniert von Jackson?