Peter Jackson lobt den neuen A24-Horrorfilm Talk to Me

Er ist vielleicht am besten für die Verfilmung der Herr der Ringe-Bücher bekannt, aber Peter Jackson hat seine Zehen auch in alle möglichen anderen Genres getaucht und weit mehr als nur die fantastischen Abenteuer geschaffen, die ihn auf die Landkarte gebracht haben. Die kitschigen Low-Budget-Klassiker Braindead und Bad Taste waren einst der Startschuss für seine Karriere, und selbst jetzt, in seinen späteren Jahren, genießt Jackson Filme, die ihm Gänsehaut bereiten, und jetzt schwärmt er vom neuen A24-Horror Sprich mit mir, einem der größten Blockbuster des Sommers.

In einem Interview mit Newshub lobt er den Film von Michael und Danny Philippou und sagt:

"Talk To Me ist nicht nur gut - es ist sehr, sehr gut. Der beste, intensivste Horrorfilm, den ich seit Jahren genossen habe."

Aber er ist nicht der Einzige, der den Film lobt, und nach seinem Debüt in Sundance ist bereits über eine Fortsetzung im Äther geredet. Ein Riesenspaß für die beiden Macher.

Hast du Talk to Me gesehen und was hältst du von dem Film?