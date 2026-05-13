Peter Jackson "kehrt zurück in die Tintin-Welt" und schreibt während der Filmfestspiele von Cannes ein Filmdrehbuch

Jedes Mal, wenn jemand, der an dem Projekt beteiligt ist, über seine Zeit an The Adventures of Tintin spricht, scheint der Konsens zu sein, dass der Film ein absolutes Vergnügen war und alle sich wieder zusammenfinden wollen, um einen weiteren zu machen. Tatsächlich scheinen viele Fans gespannt darauf zu sein, dass Peter Jackson und Steven Spielberg wieder zusammenkommen, um eine Fortsetzung zu machen – etwas, das das Duo angeblich vor 15 Jahren versprochen hatte.

Die gute Nachricht ist, dass dies scheinbar endlich Gestalt annimmt. Im Rahmen seiner Zeit in Frankreich für die Filmfestspiele von Cannes hat Jackson erklärt, dass er aktiv an einem Drehbuch für einen weiteren Tintin-Film arbeitet und beabsichtigt, sein Versprechen vor anderthalb Jahrzehnten einzulösen.

Laut Screen Daily hat Jackson gesagt: "Ich arbeite mit Fran [Walsh, Jacksons Partner] an einem weiteren Tintin-Drehbuch, ich habe es im Hotelzimmer hier geschrieben. Es ist eine aktive Realität, und ich steige wieder in die Tintin-Welt ein, und ich liebe es tatsächlich.

"Die Abmachung war, dass Steven eine Regie führt und ich eine andere. Steven hat seinen Film gemacht, und 15 Jahre später habe ich meinen nicht mehr gemacht. Ich fühle mich deswegen sehr unwohl."

Das Projekt ist noch sehr früh in der Entwicklung, also fangt noch nicht an, euch zu freuen, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Veränderung, da Jackson seit Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere im Jahr 2014 kein nicht-dokumentarisches Projekt mehr inszeniert hat.

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