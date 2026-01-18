Peter Jackson beendet Gerüchte über einen "Mithril Cut" von Der Herr der Ringe

Die Extended Edition von The Lord of the Rings ist bereits ein absolutes Koloss, aber angesichts der Brillanz der Fantasy-Trilogie und ihrer immer noch sehr eifrigen und stolzen Fans gibt es einige, die sich wünschen, sie könnte noch länger sein. Zu diesem Zweck haben sich manche, da die erweiterte Trilogie auf über 11 Stunden begrenzt ist, gefragt, ob noch mehr Film hinzugefügt werden könnte und ob es eine sogenannte "verlängerte-erweiterte" Ausgabe der Trilogie gibt.

Kurz gesagt, es gibt keine. Mit zunehmenden Gerüchten, dass es einen "Mithril Cut" gibt, hat Regisseur Peter Jackson sich mit Empire zusammengesetzt, um das 25-jährige Jubiläum von The Fellowship of the Ring zu feiern und diese Gerüchte und Hoffnungen zu beenden.

"Gibt es großartige Szenen, die wir nie verwendet haben? Die Antwort ist nein. Es gibt wohl Bruchstücke, schätze ich. Aber wenn du einen verlängerten Schnitt oder wie auch immer er genannt wird, machen würdest, wäre das enttäuschend. Es wäre der verlängerte Schnitt mit ein paar zusätzlichen Sekunden von irgendetwas hier und da; es wäre nicht lohnenswert."

Das heißt nicht, dass es kein ungenutztes Filmmaterial gibt, denn Co-Autor Phillippa Boyens bestätigte, dass es einige kurze Szenen gibt, wie einen Moment zwischen einem jungen Aragorn und Arwen in Lothlórien. Der Haken ist jedoch, dass diese Szenen sehr geringfügig sind und als "nicht viele" beschrieben werden. Es gibt wirklich keine."

Natürlich waren die Gerüchte zu schön, um wahr zu sein, aber das ist letztlich in Ordnung, denn The Lord of the Rings existiert bereits als wohl die beste filmische Trilogie aller Zeiten.