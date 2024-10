Peter Griffin ist bei Hot Ones zu sehen

Hot Ones hatte einige der größten Prominenten, die würzige Flügel probierten, und jetzt verzweigt sich das Spiel auch auf Zeichentrickfiguren. Peter Griffin wird in der heutigen Folge der erfolgreichen Internetshow mitspielen, wie auf den offiziellen Social-Media-Seiten von First We Feast bestätigt wurde.

Griffin kommt zu Hot Ones, um das 25-jährige Jubiläum von Family Guy zu feiern. Während der gesamten Geschichte der Show ist sie beliebt geblieben, und selbst in diesem Jahr haben wir gesehen, wie Family Guy durch eine Fortnite-Kollaboration in die neuen Medien eingestiegen ist.

Da Peter Griffin (leider) nicht echt ist, sind wir uns nicht sicher, wie die kommende Episode von Hot Ones funktionieren wird, aber es wird ein unvergesslicher Anblick sein. Sie wird heute um 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ ausgestrahlt.

Werbung: