Peter Dinklage verprügelt Bösewichte als The Toxic Avenger im ersten Teaser-Trailer

Es war eine lange und beschwerliche Reise für die neue Version des Kultklassikers Troma Entertainment The Toxic Avenger, die wir nun endlich in einem Teaser erleben können, in dem wir Peter Dinklage in der Rolle des ikonischen Toxie mit seinem tödlichen Wischmopp sehen können.

Der Trailer spielt in dem Fast-Food-Restaurant Miss Meat, wo auf der Speisekarte fragwürdige Gerichte wie ein unappetitlicher Thunfisch-Taco, ein nasser Burrito und etwas namens Big Cock stehen. Es gibt auch Berichte über bewaffnete Extremisten, die Geiseln im Restaurant nehmen, bevor Toxie mit seinem Wischmopp einschreitet, um die Bösewichte zu konfrontieren.

Grausig, übertrieben und gewalttätig. So ziemlich genau das, was wir von allem erwarten, was in den langen Schatten von Troma fällt, mit einer ausgeprägten Itchy & Scratchy Sensibilität, Worte, die der Regisseur des Films, Macon Blair, selbst verwendet, um The Toxic Avenger zu beschreiben.

Der Film war ein großer Erfolg bei Fantastic Fest, obwohl er zuvor von den meisten Verleihern abgelehnt und als "unmöglich" verurteilt worden war, in den Kinos zu zeigen. Neben Dinklage sind in dem Film auch Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon und Jacob Tremblay zu sehen. Und ja, The Toxic Avenger wird extrem PG-13 sein, wie es sein sollte, wenn er am 29. August in die Kinos kommt.

Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Freuen Sie sich auf The Toxic Avenger ?