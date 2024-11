Peter Dinklage erweckt Poirot in dieser neuen Adaption von Agatha Christies klassischem Krimi zum Leben

HQ

In einer neuen Interpretation von Agatha Christies Debüt-Kriminalroman The Mysterious Affair at Styles übernimmt Peter Dinklage die ikonische Rolle des Detektivs Hercule Poirot. Diese Audio-Adaption, die erst vor wenigen Tagen weltweit veröffentlicht wurde, ist eine wichtige Zusammenarbeit zwischen Audible und Agatha Christie Limited.

Dinklage verleiht Poirot, dem belgischen Detektiv, dessen scharfer Verstand die Leser seit Jahrzehnten fasziniert, eine einzigartige und fesselnde Herangehensweise. Ihm zur Seite stehen Himesh Patel (berühmt für Yesterday ), der Captain Hastings, Poirots treuer Begleiter, spielt, sowie ein talentiertes Ensemble, darunter Harriet Walter (bekannt für Succession ) als Emily Inglethorp, Jessica Gunning (aus Baby Reindeer ) als Evie Howard und Rob Delaney (aus Catastrophe ) als Alfred Inglethorp.

The Mysterious Affair at Styles spielt in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und folgt Captain Hastings, während er sich bei Styles Court erholt, nur um sich in den Ermittlungen zum Mord an Emily Inglethorp wiederzufinden. Da die Familie unter Verdacht steht, beschwört Hastings Poirots brillanten Verstand, um den Fall zu lösen.

Diese neue Adaption verfügt über hochmodernen Dolby Atmos-Sound, eine Originalmusik des Schauspielers und Musikers Johnny Flynn und ein fachmännisches Sounddesign von John Wakefield. Unter der Regie von Alice Lowe (bekannt für Prevenge ) bietet die Produktion ein dynamisches und immersives Hörerlebnis, das klassisches Storytelling mit moderner Audiotechnologie verbindet.

Sie können sich jetzt die neue Adaption von Agatha Christies erstem Roman auf Audible anhören.