Peter Dinklage, Anne Hathaway und Marisa Tomei spielen die Hauptrollen in She Came to Me

Wenn Sie auf der Suche nach einem Film sind, den Sie sich in den Kinos ansehen können, und sich nicht für die übliche Auswahl an Superheldenfilmen und Franchise-Bemühungen interessieren, dann könnte die kommende Rom-Com mit Peter Dinklage, Anne Hathaway und Marisa Tomei genau das Richtige für Sie sein.

In dem Film, der als She Came to Me bekannt ist, spielt Dinklage einen Komponisten, der mit der Fertigstellung einer Oper, die er schreibt, zu kämpfen hat, bis er eine Schlepperkapitänin (Tomei) trifft, die ihn inspiriert, und dann glaubt, dass sie die Muse des Komponisten ist, und sich in ihn verliebt, was ihn in turbulenten Gewässern zurücklässt, wenn man so will. Währenddessen porträtiert Hathaway eine zwiespältige Physiaterin, die auch die Ehefrau von Dinklages Komponisten ist.

Wenn Sie subtile Liebeskomödien mögen, sollten Sie natürlich darauf achten, wenn sie am 29. September 2023 in die Kinos kommt. Seht euch den Trailer unten an.