Pete Parsons tritt nach 20 Jahren als CEO von Bungie zurück

Nach fast zwei Jahrzehnten bei Bungie hat CEO Pete Parsons seinen Abschied aus dem Unternehmen angekündigt. Parsons ist seit den Halo-Tagen im Studio und beaufsichtigte den Übergang zu Destiny und darüber hinaus. Sein Rücktritt kommt nach einem herausfordernden Jahr für Bungie, das von Destiny 2s Qualitätsverfall und der lauwarmen Aufnahme von Marathon geprägt war, das einige Beta-Tester mit Sonys Flop Concord verglichen. Auf der offiziellen Seite von Bungie teilte Parsons einen Abschiedsbrief:

"Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen ich beim Aufbau dieses unglaublichen Studios, der Gründung der Bungie Foundation und dem Aufbau inspirierender Communitys rund um unsere Arbeit geholfen habe, habe ich mich entschieden, die Fackel weiterzugeben. Heute ist der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang. Die Zukunft von Bungie wird in den Händen einer neuen Generation von Führungskräften liegen, und ich freue mich, ankündigen zu können, dass Justin Truman als neuer Studioleiter von Bungie die Führung übernehmen wird."

Truman, der von Anfang an eng mit Destiny verbunden ist, reflektierte auch über seine neue Rolle:

"Als Ingenieur habe ich einen Code geschrieben, auf den ich wirklich stolz bin, für unsere ursprüngliche Waffe, unsere Fähigkeiten und unser Netzwerk in Destiny 1. Als Designer habe ich an der Entwicklung vieler unserer Destiny 2-Systeme mitgewirkt (einschließlich einiger, die ich bei der Veröffentlichung schrecklich falsch gemacht habe). Als Produzent habe ich unserem Team geholfen, die ersten Saisons von Destiny zu veröffentlichen. In jüngerer Zeit habe ich als Chief Development Officer an der Talentstrategie von Bungie gearbeitet und das Team von Marathon unterstützt, während wir unsere nächste Welt erschaffen."

Er betonte die Mission von Bungie:

"In all diesen Rollen ist Bungies Ziel klar geblieben: Wir erschaffen Welten, die Freundschaft inspirieren. Wenn wir in Bestform sind, bauen wir diese Welten gemeinsam mit unseren Spielern auf und liefern etwas, das zählt. Ich habe auch gesehen, wann wir das Ziel verfehlt und von unserer Community gelernt haben. Ich bin entschlossen, mit jedem Mitglied dieses Teams zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin unser Herz und unsere Seele in diese Welten stecken - denn letztendlich gedeihen sie nur mit dir in ihnen."

Mit Truman als Studiochef von Bungie tritt das Unternehmen in eine neue Ära ein - eine, in der es das Vertrauen seiner Community zurückgewinnen muss, während es die ungewisse Zukunft von Destiny und das Schicksal von Marathon meistert.