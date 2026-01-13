HQ

Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Elon Musk schlugen während eines Besuchs bei SpaceX einen futuristischen Ton an und versprachen, technologische Innovationen im Pentagon zu beschleunigen und die Entwicklung neuer Fähigkeiten des Militärs neu zu gestalten. Mit einem vulkanischen Gruß wiederholte Hegseth Musks Schlachtruf, "Star Trek real zu machen", während die beiden eine Vision skizzierten, die sich um Geschwindigkeit, Experimente und Bürokratie drehte.

Im Rahmen seiner "Arsenal of Freedom"-Tour argumentierte Hegseth, dass die Vereinigten Staaten das gewinnen müssten, was er den strategischen Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft des 21. Jahrhunderts nannte. Er verwies auf künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Hyperschall, Weltraumtechnologie und Langstreckendrohnen als Bereiche, in denen Washington seine Rivalen überholen muss.

Am auffälligsten kritisierte Hegseth scharf, was er als jahrelange Stagnation im Pentagon bezeichnete, indem er Schichten von Bürokratie für die Verlangsamung von Innovationen verantwortlich machte, während Gegner voranjagten. Er stellte diese Kultur dem schnellen Entwicklungsmodell von SpaceX gegenüber, und versprach, Bürokratie "Elon-Style" zu durchbrechen, um schneller Ergebnisse zu liefern.

Musk sagte, es sei eine Ehre, Pentagon-Führer zu empfangen, und unterstützte Hegseths Aufruf zur Dringlichkeit. Der Verteidigungsminister warnte, dass die Vereinigten Staaten weiterhin enorme Vorteile besitze – von kampferprobten Daten bis zu fortschrittlicher Technologie, sagte aber, dass das alles keine Rolle spielen werde, wenn Innovation durch Prozesse erstickt wird... Eine Botschaft, die durch seinen Einsatz unterstrichen wird, Science-Fiction-Ambitionen in militärische Realität zu verwandeln.