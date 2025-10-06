Pete Hegseth hilft dabei, Weltrekord bei Navy-Football-Spiel aufzustellen, Tage nach der Rede der "fetten Generäle"

HQ

Erst vor wenigen Tagen richtete Pete Hegseth eine eindringliche Botschaft an hochrangige Militärführer, in der er "fette Generäle" kritisierte und sie alle aufforderte, "sich auf den Krieg vorzubereiten". Jetzt heizte er die Menge beim jüngsten Football-Sieg der Navy gegen die Air Force an und führte eine rekordverdächtige Liegestützveranstaltung an, an der Kadetten, Offiziere und Fans gleichermaßen teilnahmen. Die beeindruckende Leistung brach den bisherigen Guinness-Weltrekord für simultane Liegestütze und übertraf den Meilenstein, den die Air Force Academy zwei Jahre zuvor aufgestellt hatte. In den sozialen Medien wurde der Rekordversuch schnell als herausragender Moment des Wochenendes hervorgehoben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!