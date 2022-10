Pete Davidson und Michelle Yeoh für den nächsten Transformers-Film bestätigt

HQ

Es ist vier Jahre her, seit wir einen neuen Transformers-Film (Bumblebee) bekommen haben, aber im Juni nächsten Jahres ist es Zeit für den siebten Teil Transformers: Rise of the Beasts. Dieser spielt Mitte der 90er Jahre und die Autobots und Decepticons kämpfen immer noch, und diesmal schließen sich die neuen Fraktionen, Maximals, Predacons und Terrorcons, dem Spaß an.

Wir wussten bereits, dass Peter Cullen wieder als Optimus Prime zurückkehren würde (eine Rolle, die er seit dem Cartoon in den 80er Jahren makellos gespielt hat), und diesmal bekommt er Gesellschaft von Pete Davidson und Michelle Yeoh. Dies wurde vom Regisseur Steven Caple Jr. (Creed II) enthüllt, der sagt, dass Yeoh ein Maximum spielen wird, das als Airazor bekannt ist, während Davidson den klassischen Autobot namens Mirage spielt.

Da Bumblebee ziemlich gut war und dies eine Fortsetzung von Bumblebee ist, freust du dich auf diese?