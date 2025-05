Pete Davidson kümmert sich in "The Home" um furchterregende Rentner

Pete Davidson ist in der Regel für seine komödiantischen Fähigkeiten bekannt, und in den meisten Fällen ordnen wir den Schauspieler nicht dem Horrorgenre zu. Aber vielleicht sollten wir...

Im Juli dieses Jahres wird Davidson die Hauptrolle in einem Film mit dem Titel The Home spielen, in dem er einen Rebell Mitte zwanzig spielt, der, nachdem er auf frischer Tat ertappt wurde, zum Zivildienst in einem Altersheim eingeteilt wurde. Klingt einfach genug, oder? Nun, bei seiner Ankunft erhält Davidsons Figur zwei Anweisungen; Halten Sie das Haus ordentlich und sauber, und gehen Sie auch nie in den vierten Stock... Der Grund für den letzten Punkt ist, dass die Bewohner dieser Etage als " besonders pflegebedürftig" beschrieben werden, und das scheint daran zu liegen, dass irgendetwas oder jemand sie effektiv in verdrehte Monster verwandelt hat.

The Home scheint mehr als nur Davidson gegen ein paar Rentner zu erkunden, denn der Trailer zum Horrorfilm deutet an, dass mehr im Spiel ist, einschließlich seltsamer kultartiger Momente und auch viel Body-Horror. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Film nichts für schwache Nerven zu sein scheint.

The Home kommt am 25. Juli in die Kinos, der Streifen wird von James Demonaco (The Purge inszeniert und von Demonaco und Adam Cantor geschrieben. Den Trailer könnt ihr unten sehen, sowie die offizielle Synopsis.

"In diesem Horrorthriller vom Schöpfer von The Purge wird ein rebellischer Mittzwanziger zu gemeinnütziger Arbeit in einem ruhigen Altersheim verurteilt. Die Bewohner im vierten Stock sind strengstens tabu und bedürfen angeblich einer "besonderen Pflege". Als sein Verdacht wächst und er tiefer gräbt, entdeckt er ein abschreckendes Geheimnis, das sowohl das Leben der Bewohner als auch sein eigenes in große Gefahr bringt."