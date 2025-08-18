PETA fordert Kuhs Nasenring in Mario Kart World in offenem Brief an Nintendo heraus

HQ

Die Tierrechtsorganisation PETA ist mehrfach mit Nintendo aneinandergeraten. Zum Beispiel mochten sie das Museum im neuesten Animal Crossing-Spiel nicht und sie haben einen Leitfaden für Veganer für genau dieses Spiel erstellt. Jetzt haben sie ein Auge auf Mario Kart World geworfen, und zwar auf den Charakter Kuh, der, wie er im Spiel dargestellt wird, einen Nasenring hat. Nasenringe werden in der Regel zur Kontrolle der Tiere verwendet.

In einem offenen Brief an Präsident Shuntaro Furukawa sagt die Organisation:

"Der Messingring in Kuhs Nase beschönigt die Gewalt und Grausamkeit gegenüber Tieren in der realen Welt. Deshalb bitten wir Sie, diesem geliebten Rind ein kleines, aber bedeutungsvolles Upgrade zu verpassen: Entfernen Sie den Nasenring und lassen Sie die Kuh frei laufen – ohne schmerzhafte Erinnerungen an die Industrie, die Tiere wie gewinnbringende Maschinen behandeln."

Die Organisation hat, wie bereits erwähnt, sich bei zahlreichen Gelegenheiten bei Nintendo beschwert, vor allem, weil ihre Spiele ein viel breiteres Publikum anziehen, einschließlich Kinder.

Nintendo hat noch nicht geantwortet und wird dies wahrscheinlich auch nicht tun.