Pet Sematary bekommt ein Prequel, "Bloodlines", das im Oktober Premiere feiert

So wie die mittlerweile klassische Stephen-King-Verfilmung "Pet Sematary" aus den späten 80er Jahren einige Jahre später mit "Pet Sematary II" eine Fortsetzung bekam, ist nun das Remake an der Reihe. "Pet Sematary" aus dem Jahr 2019 mit John Lithgrow in einer der Rollen für eine Fortsetzung, oder ja, ein Prequel. "Pet Sematary: Bloodlines" wird der Name sein und Paramount hat gerade eine Sammlung von Bildern von den Dreharbeiten gezeigt, auf denen wir sowohl David Duchovny als auch Pam Grier in den Rollen sehen können.

Der Film spielt im Amerika der 1960er Jahre und folgt dem jungen Jud Crandall, der in seiner Heimatstadt Ludlow eine Reihe böser Geheimnisse aufdeckt. "Pet Sematary: Bloodlines" feiert am 6. Oktober auf Paramount+ Premiere, pünktlich zu Halloween. Hier ist die Zusammenfassung der Handlung:

"Im Jahr 1969 träumt der junge Jud Crandall davon, seine Heimatstadt Ludlow, Maine, hinter sich zu lassen, entdeckt aber bald finstere Geheimnisse, die darin vergraben sind, und ist gezwungen, sich einer dunklen Familiengeschichte zu stellen, die ihn für immer mit Ludlow in Verbindung halten wird. Jud und seine Kindheitsfreunde müssen sich zusammenschließen, um ein uraltes Übel zu bekämpfen, das Ludlow seit seiner Gründung erfasst hat und nach seiner Entdeckung die Macht hat, alles zu zerstören, was sich ihm in den Weg stellt."