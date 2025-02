Dmitri Peskow bestätigt Gespräche über neuen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA

HQ

Der Kreml hat bestätigt, dass die Gespräche über einen möglichen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den Vereinigten Staaten nach den jüngsten diplomatischen Gesprächen in Riad zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Nationen fortgesetzt werden.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der von Reportern nach einem neuen Austausch gefragt wurde (via Reuters), deutete an, dass das Treffen zu einer breiteren Anstrengung zur Normalisierung der Beziehungen beigetragen und eine Dynamik für mögliche Verhandlungen über Gefangene geschaffen habe.

Moskau ließ kürzlich den Amerikaner Kalob Byers nur wenige Tage vor dem diplomatischen Treffen frei, während Anfang des Monats Marc Fogel, ein wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilter Lehrer, im Austausch gegen den russischen Cyberkriminellen Alexander Vinnik freigelassen wurde.

Dies folgt auf einen umfangreicheren Austausch im vergangenen August, an dem mehrere Länder beteiligt waren. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, aber beide Seiten scheinen an einer Fortsetzung der Verhandlungen interessiert zu sein. Vorerst bleibt abzuwarten, ob es zu einem weiteren Tausch kommen wird.