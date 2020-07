PES 2022 für PS5 und Xbox Series X läuft mit Unreal Engine

You're watching Werben

Diese Woche wurde das Rennen um die virtuelle Fußballkrone entschieden, da Konami die Karten auf den Tisch legen musste. EFootball PES 2021 wird der nächsten Generation zugunsten eines völlig neuen PES 2022 geopfert, das mit der Unreal Engine anstelle der alten Technologie Fox Engine entwickelt wird.

Konami machte offiziell, was seit Wochen als Gerücht im Internet diskutiert wurde. In diesem Jahr wird die Fußballsimulation ein "Saison-Update" sein, also kein neues Spiel. EFootball PES 20201 ist eine aktualisierte Version von PES 2020, mit dem bekannten Gameplay und aktualisierten Spielerprofilen/Trikots. Weil in das Spiel weniger Arbeit geflossen ist, wird es immerhin zu einem günstigeren Preis verkauft. Das ist angesichts des bevorstehenden 25. Geburtstags der Reihe schlechtes Timing, aber es lässt sich nicht vermeiden. Allzu vielen Spielern wird in diesem Herbst vielleicht eh nicht nach Feiern zumute sein.

Konami konzentriert ihre Ressourcen stattdessen eher darauf, einen großartigen Übergang zur nächsten Konsolengeneration zu schaffen. Das Kernteam arbeitet bereits an PES 2022 und optimiert die Unreal Engine von Epic Games, um uns mit Verbesserungen in allen Bereichen des Spiels hoffentlich verblüffen zu können. Die Entwickler geben die üblichen Marketing-Versprechen von sich: "realistischere Spielermodelle und Animationen, verbesserte Physik und fotorealistische Grafiken und vieles mehr". In Bezug auf Inhalt und Spielmodi wird es "große Updates" für die Lootbox-Spielmodi MyClub und Master League geben.