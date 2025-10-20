Perun Creative erklärt, was von Kromlechs Early-Access-Start zu erwarten ist

Nächstes Jahr können Fantasy- und RPG-Fans in die Welt von Kromlech eintauchen, einem dunklen und magischen Land, in dem Schwerter und Zauberei aufeinanderprallen. In diesem Spiel dreht sich alles um einen Helden, der nur eine begrenzte Anzahl von Tagen Zeit hat, um die Welt zu retten. Dies führt zu einem Action-Adventure-Erlebnis, in dem man große Entscheidungen treffen muss, die gleichzeitig das Land, verschiedene Fraktionen und den Helden selbst prägen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Kromlech noch kein festes Ankunftsdatum, aber wir wissen, dass es 2026 in erster Linie im Early Access-Zustand auf dem PC erscheinen wird. Da das immer näher rückt, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit UI-, UX- und Level-Designer Milan Hrycjuk von Entwickler Perun Creative zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren, was wir vom Early-Access-Debüt erwarten können.

"Okay, für den Early Access kann man ungefähr 30 % der Karte erwarten und etwas, das man den ersten Akt nennen könnte, denn man jagt immer noch irgendeinen Fraktionsboss, und tatsächlich werden viele der Gameplay-Systeme bleiben", erklärt Hrycjuk. "Wir fügen also nur den Inhalt hinzu, wie z.B. mehr Inhalte zur Vollversion, aber im Early Access kann man den größten Teil des Gameplays tatsächlich erleben."

Weitere Informationen zu Kromlech findet ihr in unserem vollständigen Interview mit Perun Creative unten.