Peru ruft Ausnahmezustand aus, während die Gewalt in Lima zunimmt, Volkssänger getötet

Im Schatten einer sich verschärfenden Krise brummen die einst belebten Straßen Limas nun vor Unbehagen, wo der rhythmische Puls des täglichen Lebens durch die schweren Schritte von Soldaten ersetzt wurde, die in den Vierteln patrouillieren, die einst vor Energie und Farbe nur so strotzten.

Am Montag rief die peruanische Regierung den 30-tägigen Ausnahmezustand in der Hauptstadt und der benachbarten Provinz Callao aus und reagierte damit auf einen starken Anstieg von Gewaltverbrechen, der die Bewohner in Aufregung versetzt und ihr tägliches Leben von Angst und Unsicherheit überschattet hat.

Die Ermordung des Cumbia-Sängers Paul Flores, der am frühen Sonntag von bewaffneten Angreifern erschossen wurde, als er in einem Bus unterwegs war, ist zu einem Sammelpunkt für die öffentliche Wut geworden, während die Behörden den Anstieg der Gewalt mit organisierten kriminellen Gruppen in Verbindung bringen, die es auf Unternehmen abgesehen haben.

Präsidentin Dina Boluarte, die härtere Strafen, einschließlich der Todesstrafe für Mörder, gefordert hat, sieht sich wachsendem Druck ausgesetzt, die Ordnung wiederherzustellen. Im Moment bleibt abzuwarten, ob die Präsenz des Militärs die Flut der Gesetzlosigkeit eindämmen wird, die die Stadt erfasst.