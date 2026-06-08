Persona 6 gilt als "der perfekte Einstiegspunkt" für neue Fans, verspricht aber ein "tiefgründiges neues Rätsel" für Veteranen

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Ehrlich gesagt war die lang erwartete Enthüllung von Persona 6 etwas unklar, denn abgesehen davon, dass das Projekt existiert und dass es für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, haben wir vom ersten Trailer nicht viel mitbekommen.

Glücklicherweise ist seit dem Erscheinen dieses Trailers die Shop-Seite auf der Xbox online gegangen und bietet einige zusätzliche Informationen, darunter dass Persona 6 als "perfekter Einstiegspunkt" für neue Fans gilt.

Uns wird gesagt, dass Persona 6 "alles, was an der Serie geliebt wird, in eine mutige neue Geschichte bringt", und was sonst noch zu erwarten ist: Es wird "herzliches Alltagsleben und pulsierendes übernatürliches Abenteuer" kombiniert, alles "verpackt in eine völlig frische, eigenständige Geschichte und neue Charakterbesetzung."

Natürlich können wir erwarten, wieder Personas zu meistern, wo "jede Beziehung, die du pflegest, dich stärker" und wo "jede Bindung, die du schmietest, zu einer Waffe gegen die Dunkelheit wird, die in dir lauert."

Was das Setting betrifft, fügt die Beschreibung hinzu: "Navigiere die Rhythmen des Schulalltags, knüpfe Freundschaften, verfolge Romantik und pflege Erinnerungen, die wichtig sind. Doch unter der Oberfläche vertrauter Straßen und ruhiger Viertel verbirgt sich etwas Dunkleres: seltsame Gerüchte, beunruhigende urbane Legenden und okkulte Vorfälle, denen nur du und deine engsten Verbündeten gegenüberstehen kannst."

Da Persona-Spiele jeweils als eigenständige Abenteuer konzipiert sind, ist es auch keine Überraschung, dass Persona 6 ein guter Einstiegspunkt für neue Fans ist, aber Atlus und Sega verschließen auch, indem sie für erfahrene Fans noch mehr teasern und "ein eindringliches, tiefgründiges neues Geheimnis für diejenigen, die gewartet haben" versprechen.

Freust du dich auf Persona 6 ?