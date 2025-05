Persona 5: The Phantom X startet am 26. Juni

Persona 5: The Phantom X hat jetzt ein offizielles Veröffentlichungsdatum und soll nächsten Monat erscheinen. Am 26. Juni erscheint eine neue Geschichte, die im Persona 5-Universum spielt, für Android, iOS und PC, in der wir erneut die Kontrolle über eine Truppe von Phantomdieben übernehmen können.

Tagsüber bist du ein normaler Highschool-Schüler in Tokio, aber nachts kämpfst du dich in den berühmten rundenbasierten Kämpfen der Serie an der Seite deiner Phantomdiebeskollegen durch Dungeons. Du wirst auf der Suche nach einem Schatz sein, den du schnappen kannst, um das verzerrte Herz wiederherzustellen.

Persona 5: The Phantom X setzt die Welt von Persona 5 fort, von der weltweit Millionen von Exemplaren verkauft wurden. Trotz der Popularität von Persona 5 gibt es einige Fans, die hoffen, dass wir vielleicht bald den nächsten Teil der beliebten Serie von Atlus sehen könnten.