Persona 5 Tactica Vorschau: Die Phantomdiebe sind zurück!

HQ

Wir sind nur noch knapp drei Monate von der Veröffentlichung von Persona 5 Tactica entfernt, dem nächsten Spin-off des bisher erfolgreichsten Teils der Persona-JRPG-Reihe von Atlus. Ein Titel, der weiter von den anderen Persona 5-Ablegern wie Persona 5 Strikers oder Persona 5: Dancing Star Night entfernt ist, da diese beiden zwar einen ähnlichen visuellen Stil wie der Originaltitel beibehalten haben, Tactica sich jedoch für ein eher "Chibi"-Charakterdesign entschieden hat, mit großen Augen und großen Köpfen, aber mit viel Charme. Es ist auch ein neues Genre, um die Serie zu erweitern, weshalb es eines unserer Must-Visits in unserer Berichterstattung auf der Gamescom 2023 war.

P5T ist, wie der Name schon sagt, ein Strategiespiel im taktischen Stil, und wir hatten die Gelegenheit, ein paar Level in dieser Geschichte auszuprobieren, die nach den Ereignissen von Persona 5 Royal spielt. In der ersten Szene sehen wir, wie die Phantom Thieves eine Gruppe von Freunden sind, die sich dem schwierigen Moment der Trennung stellen müssen, als jeder von ihnen plant, an eine andere Universität oder einen anderen Job zu gehen. Dann spielt das Metaverse erneut seine Rolle und transportiert die Gruppe an einen neuen Ort, an dem sie sich getrennt wiederfinden. An dieser Stelle führen uns Joker, Skull und Morgana durch ein Kampf-Tutorial, das uns die Grundlagen des Kampfes zeigt.

An diesem Punkt der kurzen Demo, auf die ich Zugriff hatte, dachte ich, ich würde eine ähnliche Erfahrung wie die Fire Emblem-Serie finden (zumindest in den Grundlagen), aber die Wahrheit ist, dass bereits in den ersten Sekunden alles den XCOM-Titeln und vor allem Mario + Rabbids. Unsere Charaktere haben eine Runde mit mehreren Phasen, in denen wir uns zunächst auf der Bühne bewegen müssen, um eine Deckungsposition zu finden, die uns vor feindlichen Projektilen schützt und es uns gleichzeitig ermöglicht, Fern- oder Nahkampfangriffe auszuführen. Erstere sind in der Regel am einfachsten auszuführen, da du sie je nach Reichweite der Waffe aus der Deckung ausführen kannst, ohne deinen Charakter zu gefährden. Nahkampfangriffe sind mächtiger, aber logischerweise zwingen sie dich, dich auf den Feind zu werfen, und lassen dich ungeschützt.

Werbung:

Und dann gibt es noch die besonderen Fähigkeiten, die sich aus der Persona jedes Charakters ergeben. Wir können Angriffe ausführen, Verbündete heilen und uns mit Power-Ups ausstatten. Unsere Charaktere und Feinde haben auch Resistenzen und Schwächen gegen Elementarschaden, wie in der Rollenspielseite des Spiels, sodass Sie nicht zu viele Asse im Ärmel haben müssen, wenn der Kampf hart wird. Das Auslösen eines Schwächeeffekts oder eines kritischen Treffers ermöglicht es dir, eine zusätzliche Aktion auszuführen, daher ist es eine gute Idee, verschiedene Aktionen und Effekte bei jedem Feind auszuprobieren.

Darüber hinaus hat jede Mission optionale Nebenziele, die mehr Erfahrung bieten, wenn Sie sie abschließen (z. B. das Beenden des Levels unter einer bestimmten Anzahl von Runden) und nach Abschluss der Mission zu einem zweiten Durchspielen einladen, obwohl für uns die Zeit in unserem 20-Minuten-Slot drängte, also ging ich zum zweiten Teil der Demo, wo ich eine fortgeschrittene Strategie ausprobieren konnte.

Werbung:

Dieser zweite Teil führt uns zu einem fortgeschritteneren Teil des Spiels, denn hier ist Skull verschwunden und wird durch die neue Hauptfigur von Persona 5 Tactica, Erina, ersetzt. Mit ihr probieren wir den "Triple Thread" aus, einen Angriff, bei dem wir Gruppen von Feinden verheerenden Schaden zufügen können, wenn sie sich innerhalb des Dreiecksbereichs befinden, der zwischen der strategischen Position unserer drei aktiven Charaktere gebildet wird. Dieser "ultimative Angriff" kann den Kampf erheblich verkürzen, erfordert aber manchmal, dass ein Gruppenmitglied in eine verwundbarere Position gebracht wird.

Die Gewöhnung an diese Wendungen und Bewegungsmuster wird in den ersten Momenten des Spiels intuitiv, und Persona 5 Tactica ist näher an der Mario and Rabbids-Serie als XCOM, was es für die breite Öffentlichkeit sehr zugänglich macht, die mit dem Genre vielleicht nicht so vertraut ist und mit dem Phantom Thieves. Was die Geschichte von Persona 5 Tactica angeht, haben wir nichts anderes gesehen, aber der Feind und das Bühnenbild, das ich gesehen habe, gepaart mit den Erwartungen, die bereits untrennbar mit dem Namen Persona 5 verbunden sind, machen dies zu einem der besten Demos, die ich in Köln gesehen habe, und ich kann es kaum erwarten, dass der 17. November kommt, damit ich direkt eintauchen kann.