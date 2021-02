You're watching Werben

In 10 Tagen beginnt die neue Mission der Phantomdiebe. Neben unserer Kritik vom 9.2. stimmt nun auch ein weiterer Trailer auf die nahende Veröffentlichung des Persona-5-Spin-Offs "Persona 5 Strikers" ein.

Am 23. Februar ist es dann an der Zeit, um auf dem PC, der Playstation 4 und/oder Nintendo Switch gegen mysteriöse Mächte in den Kampf zu ziehen, die den Menschen ihre Begierden stehlen. Hier geht es zum Trailer: