Persona 5 Strikers ist bereits ein Kassenschlager auf Steam

You're watching Werben

Es sieht so aus, als ob die PC-Community die bevorstehende Veröffentlichung der Persona-5-Fortsetzung Persona 5 Strikers sehnsüchtig erwartet hat. Der Titel positionierte sich am Wochenende in den Top 10 der aktuellen Steam-Bestseller und dabei erscheint das Spin-Off erst morgen am Dienstag in Europa (Vorbesteller der Digital Deluxe Edition haben aber bereits Zugriff auf das Actionspiel).

Das große Interesse an der PC-Version von Persona 4: Golden hat Atlus letztes Jahr davon überzeugt, in Zukunft mehr PC-Adaptionen ihrer Spiele zu produzieren. Sollte nun auch Persona 5 Strikers in eine ähnliche Kerbe schlagen, dürfen sich Fans der Reihe in Zukunft vielleicht auf bessere und zeitnahere Unterstützung zusätzlicher Plattformen freuen. Wenn ihr erfahren möchtet, was wir vom neuen Spiel halten, dann werft doch einen Blick in die Kritik vom Persona-Superfan Stefan.

You're watching Werben

Quelle: PCGamesN.