Persona 5 Scramble auf Japanisch ausprobieren

Heute in genau zwei Wochen erscheint Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Japan. Atlus will der lokalen Community noch vor diesem Termin einen kleinen Vorgeschmack auf ihr nächstes Spiel präsentieren und hat deshalb eine kostenlose Demoversion für Playstation 4 und Nintendo Switch bereitgestellt. Darin dürfen sich Fans die erste Mission näher anschauen und mit Joker in die Action springen. Speicherstände sind nicht übertragbar und Boni gibt es zwar auch nicht, dafür dürft ihr euch auf entsprechende Gameplay-Einblicke freuen. Für Story und Tutorial-Hinweise müsst ihr auf die offizielle englische Version warten - die hierzulande leider noch keinen Termin bekommen hat.