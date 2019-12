Persona 5 Royal stiehlt verdorbene Herzen am 31. März

Atlus datierte die europäische Handelsversion von Persona 5 Royal heute auf den 31. März 2020. Schon Ende Februar wird der Titel in Teilen Asiens mit englischen Untertiteln bereitstehen, kurz vor der geplanten Enthüllung des Release-Termins nannten Online-Händler früh das Erscheinungsdatum.

Wie zuvor berichtet wird der Titel eine umfassende Überarbeitung des Hauptspiels Persona 5 darstellen und viele neue Inhalte in das Spiel einfügen. In Japan ist The Royal bereits Ende Oktober erschienen und konnte sich über 400.000 Mal verkaufen, das Hauptspiel steht aktuell bei 3,2 Millionen, teilte der Publisher heute in einem Blog mit.

Ein neuer Trailer gibt uns einen Überblick über die geplanten Erweiterungen, Neuerungen, Überarbeitungen und Inhalte von Persona 5 Royal, auf die wir uns in gut drei Monaten freuen dürfen. Leider ist der März schon jetzt mit guten Spielen ordentlich vollgepackt, deshalb müssen wir erst einmal schauen, ob Royal der krönende Abschluss des geschäftigen Frühlingsmonats wird.