Persona 5 Royal stiehlt sich Untertitel in deutscher Sprache

Persona 5 Royal ist die erweiterte Ausgabe eines bereits fantastischen Rollenspiels und am 31. März 2020 wird es auf der Playstation 4 neuen Spielern die Herzen stehlen. Wie umfangreich die Arbeiten an diesem Spiel waren und sind, beweist heute Atlus, indem sie die Lokalisierungspläne in vier weiteren Sprachen - darunter auch deutsch - kommunizieren. In der offiziellen Pressemitteilung erklärt Brand Director Jon Bailey: "Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 Royal auf den Markt zu bringen und das Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der ganzen Welt auszudehnen".

Auf Nachfrage bestätigte uns der zuständige Vertriebspartner, dass es sich hierbei "nur" um die lokalisierten Untertitel und Bildschirmtexte handelt, die Sprachausgabe selbst findet weiterhin im englischen oder im japanischem Originalton statt. Trotzdem werden auf diesem Wege viele Spieler die Gelegenheit erhalten, Persona 5 zum ersten Mal vollständig und ungehindert erleben zu können.