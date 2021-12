Persona 5 Royal stiehlt Herzen japanischer War-of-the-Visions-Spieler

HQ

Das Handyspiel War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius bekommt ein Crossover-Event mit den Phantomdieben aus Persona 5 Royal. Nutzer der japanischen Version des Strategie-Rollenspiels erhalten im Zeitraum vom 22. Dezember bis zum 31. Januar die Gelegenheit, Inhalte aus dem JRPG von Atlus für Brave Exvius freizuschalten. Die Figuren Joker, Queen und Violet gelangen als spielbare Charaktere in das Mobile Game und es wird Level mit herausfordernden Kämpfen gegen die Persona-Bösewichte Kamoshida, Kaneshiro und Niijima geben. Leider gibt es momentan noch keine Informationen darüber, ob und wann dieses Updates in Ländern außerhalb Japans lokalisiert wird.

Quelle: Offizielle Webseite, Persona Central.