Persona 5 Royal: Morgana und Kasumi präsentieren neue Gameplay-Features

Entwickler Atlus hat heute eine ausgiebige Gameplay-Präsentation zu Persona 5 Royal ausgestrahlt, in der der selbsternannte Phantomdieb-Experte Morgana uns und dem Neuzugang Kasumi die großen Gameplay-Innovationen der erweiterten Ausgabe des schicken Rollenspiels vorstellt. Wir haben uns ja bereits im vergangenen Herbst mit den meisten dieser Dinge im Detail beschäftigt, doch nun dürfen sich westliche Fans die lokalisierten, englischen Eindrücken davon einholen.

Im Video wird die grundlegende Spielstruktur erklärt, Teile der Serien-typischen Terminologie geklärt und welche spielerischen Überraschungen Spieler erwarten dürfen, die die Shujin-Academy bereits 2017 abgeschlossen. Auch auf zwei neue Charaktere wird näher eingegangen, Kasumi haben wir ja bereits in einem früheren Video gesehen. Persona 5 Royal erscheint in Deutschland am 31. März 2020.