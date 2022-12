Persona 5 Royal hat bereits eine Million Exemplare als Teil seiner neuesten Veröffentlichung verkauft

HQ

Atlus hat bereits viel Erfolg mit der Einführung von Persona 5 Royal auf PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch erzielt. Der Entwickler hat nun erklärt, dass das Spiel beim letzten Start bereits eine Million verkaufte Exemplare auf genau diesen Plattformen überschritten hat, da der Titel unter Berücksichtigung der früheren PS4-Verkäufe über 3,3 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat.

Nach dem ursprünglichen Debüt auf PS4 im März 2020 kam Persona 5 Royal (eine größere Ausgabe von Persona 5, die bereits 2016 debütierte) am 21. Oktober 2022 auf so ziemlich jeder anderen Plattform an, und das bedeutet, dass diese Veröffentlichung in etwas mehr als einem Monat rund ein 17tel des gesamten Umsatzes der Persona-Serie ausmacht. als Persona hat jetzt 16,8 Millionen Exemplare verschoben.