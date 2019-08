Persona 5 Royal enthält 30 Prozent mehr Features als das Original

Ende Oktober können japanische Persona-Fans in Persona 5 Royal eintauchen, die erweiterte Version des Originalspiels, das mit neuen Charakteren, Spielenden und vielen zusätzlichen Inhalten angereichert wurde. Obwohl die japanische Presse bereits recht gut über die Ausmaße der Anpassungen Bescheid zu wissen scheint, haben wir in Europa noch kaum offizielle Informationen bekommen - aber wir wissen uns natürlich zu helfen.

In einem Interview aus dem Game-Informer-Magazin (via Persona Central) teilt uns der Game Director Daiki Ito mit, dass Persona 5 Royal etwa 30 Prozent mehr Features biete. Interessant ist dabei die Tatsache, dass die getätigten Änderungen am Spielfortschritt dafür gesorgt haben sollen, dass sich die erwartete Spielzeit auf dem gleichen Niveau befindet, wie das Basisspiel. Trotz der vielen neuen Möglichkeiten solltet ihr also nicht viel länger mit dem JRPG beschäftigt sein. Ito erklärt:

"Einfach ausgedrückt, es gibt eine 30-prozentige Steigerung an neuen Funktionen. Wir haben jedoch die Gesamtspielzeit so angepasst, dass sie sich nicht allzu sehr von Persona 5 unterscheidet... Anstatt zu sagen, dass das Spiel 'erweitert' wurde, könnte es angemessener sein zu sagen, dass es 'vertieft' wurde."

Mehr Infos zu den erwartbaren Gameplay-Änderungen findet ihr in unserem Vorschau-Artikel. Persona 5 Royal kommt im Frühjahr 2020 in den Westen.