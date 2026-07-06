Persona 4 Revival s Animations-Zwischensequenzen werden vom Studio MAPPA animiert

HQ

Während ein Großteil der Nachrichten von der Anime Expo in Los Angeles am Wochenende Fernsehserien und ambitionierten Filmen gewidmet war, tauchten auch einige Videospiel-Enthüllungen auf.

Ein solches Beispiel stammte von Atlus und Sega, wobei die beiden anwesend waren, um ein paar Neuigkeiten zu Persona 4 Revival zu teilen. Es wurden zwei Informationen geteilt, eines davon drehte sich um das Animationsteam, das die Anime-Zwischensequenzen des Spiels bearbeitete, und ein weiteres bezog sich auf eine Figur, die in der Geschichte vorkommt.

Zum ersten Punkt wurde bekannt, dass MAPPA die Animation in den Zwischensequenzen für Persona 4 Revival übernimmt, wobei das Studio für seine Arbeit an Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan und Vinland Saga sowie an vielen anderen Projekten arbeitet. Wir haben in dem kurzen Clip, den Sie unten sehen können, einen Vorgeschmack auf ihre Arbeit erhalten.

Ansonsten wurde ein Charaktertrailer für Rise Kujikawa veröffentlicht, der im Spiel als Navigator des Investigation Teams gilt. Die Figur wird von Abby Trott gesprochen, zumindest in der englischen Synchronisation, und im Video unten sieht man einen Vorgeschmack auf die Figur.

HQ

Persona 4 Revival soll weiterhin am 18. Februar auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.