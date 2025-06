Persona 4 Revival erweckt das klassische JRPG wieder zum Leben

HQ

Die beliebte Inaba-Geschichte kehrt zurück, und nach monatelangen Spekulationen haben wir endlich eine Bestätigung: Ein Remake von Persona 4 ist in Arbeit, jetzt bekannt als Revival. Das Update scheint ein komplettes Remake im Stil von Persona 3 Reload zu sein, mit modernisierter Grafik, einem verfeinerten Kampfsystem und einer flüssigeren Erzählstruktur - wahrscheinlich in der Unreal Engine 5 eingebaut, wenn man nach dem Gezeigten urteilt.

Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige konkrete Informationen, die über das hinausgehen, was in dem extrem kurzen Teaser enthüllt wurde. Ob die ursprünglichen Synchronsprecher ihre Rollen wieder aufnehmen werden, bleibt unklar. Wir wissen bereits, dass Yuri Lowenthal, der Yosuke seine Stimme lieh, nicht kontaktiert wurde, was die Frage aufwirft, ob das auch für den Rest der Originalbesetzung gilt.

Wir müssen einfach abwarten und sehen - aber zumindest wissen wir jetzt, dass das Spiel kommen wird. Und das allein ist schon Grund genug zum Feiern.

Freust du dich schon auf das Revival von Persona 4?