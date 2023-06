Persona 3 Remake könnte in Kürze angekündigt werden

Altus könnte eine bevorstehende Ankündigung eines großen Projekts ankündigen, von dem viele glauben, dass es sich um ein Persona 3 Remake handelt.

Wie Persona Central berichtet, wird Altus nächsten Monat auf der Anime Expo auftreten, und die Beschreibungen für einige der Entwicklerpanels deuten darauf hin, dass bis dahin eine Ankündigung stattfinden wird.

In einer Beschreibung heißt es: "Treten Sie Atlus West bei und erfahren Sie als Erster von all den aufregenden Ereignissen! Wenn Sie dies lesen, ist die Katze aus dem Sack ... "Viele Leute verstehen das so, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem das Panel kommt, wissen, worum es in der Beschreibung geht.

Wir haben kürzlich von einem Persona 3 Remake gehört, und so scheint es definitiv so zu sein, als könnte es etwas sein, das Atlus bereit ist, zu enthüllen. Was denkst du? Wird bald ein Persona 3 Remake enthüllt?