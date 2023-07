Persona 3 Reload zeigt neuen Gameplay-Trailer

HQ

Auf der Anime Expo in diesem Jahr hat Persona 3 Reload ein neues Gameplay-Video enthüllt und uns einige weitere Informationen zu unserer Charakterbesetzung gegeben.

Das vollständige Persona 3 Reload-Panel kann hier eingesehen werden, und es enthielt die neuen Synchronsprecher für das Remake, darunter Heather Gonzalez (Yukari Takeba), Alejandro Saab (Akihiko Sanada), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi), Zeno Robinson (Junpei Iori), Aleks Le (Protagonist) und Allegra Clark (Mitsuru Kirijo).

Vom Gameplay her sieht es so aus, als würden wir das klassische Persona 3-Gefühl mit einer Überarbeitung bekommen, die für die moderne Zeit geeignet ist. Persona 3 Reload erscheint Anfang nächsten Jahres für Xbox, PlayStation und PC. Es wird vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar sein.