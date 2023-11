Persona 3 Reload stellt Ken Amada mit einem neuen Trailer vor

HQ

Persona 3 Reload wurde während der sogenannten "not-E3" im Juni auf dem Xbox Games Showcase angekündigt. Es ist ein Remake des ursprünglichen Persona 3 und lässt uns dem Specialized Extracurricular Execution Squad beitreten, um Monster abzuwehren, skurrile Abenteuer zu erleben und uns unter ein großes Ensemble überlebensgroßer Charaktere zu mischen.

Obwohl die Veröffentlichung noch über zwei Monate entfernt ist, hat Atlus damit begonnen, uns mit mehreren Videos über verschiedene Aspekte des Spiels auf die kommenden Dinge vorzubereiten. Heute ist es an der Zeit, das jüngste Mitglied des Specialized Extracurricular Execution Squad kennenzulernen. Ken Amada (gesprochen von Justine Lee in der englischen Version und Megumi Ogata in der japanischen Version).

Er hat einen kompletten Trailer bekommen, um sowohl seine Persönlichkeit als auch seinen Kampfstil zu zeigen, und ihr könnt ihn euch unten ansehen. Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar für PC, PlayStation und Xbox. Ab Tag 1 ist es auch im Game Pass enthalten.