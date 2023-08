Persona 3 Reload hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Fans der Persona-Reihe aufgepasst! Atlus hat heute bekannt gegeben, dass Persona 3 Reload am 2. Februar 2024 veröffentlicht wird. In der Pressemitteilung bestätigte das Studio, dass das Spiel an diesem Tag auf allen angekündigten Plattformen (Xbox One, Xbox Series, PC, PS4 und PS5) sowie am ersten Tag im Game Pass erscheinen wird.

Persona 3 Reload ist ein leicht erweitertes Remake des ursprünglichen Persona 3 mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche, mehr Titelmusik und verbesserter Grafik. Vorbestellungen für das Spiel sind ab sofort möglich, und diejenigen, die vor der Veröffentlichung des Spiels im nächsten Jahr vorbestellen, erhalten das Persona 4 Golden Music Pack als herunterladbaren Inhalt und können sechs Songs aus diesem Spiel genießen.