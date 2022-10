Persona 3 Portable und Persona 4 Golden erhalten im Januar die Veröffentlichung "moderner Plattformen"

HQ

Persona 5 Royal feiert sehr bald sein Debüt auf der Xbox, da der Titel am 21. Oktober sowohl auf Xbox Series- als auch auf Xbox One-Konsolen (als Day-One-Game-Pass-Titel) erscheinen wird. Aber diejenigen, die sich fragen, wann Persona 3 Portable und Persona 4 Golden auch auf Xbox und andere moderne Plattformen kommen werden, haben jetzt ein Datum im Hinterkopf.

Wie Atlus in einem Tweet angekündigt hat, werden beide Spiele am 19. Januar 2023 auf "modernen Plattformen" debütieren. Für alle, die sich fragen, worum es genau geht, handelt es sich bei den fraglichen Plattformen sowohl um die neuesten Generationen von Xbox (Xbox One und Xbox Series) als auch um PS4 und Nintendo Switch.

https://twitter.com/Atlus_West/status/1578696035932815360