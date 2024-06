Permanente Internetverbindung für alle Call of Duty: Black Ops 6 Spielmodi

HQ

Letzte Nacht haben wir eine gesunde Dosis Redigiert Call of Duty: Black Ops 6 bekommen. Nicht nur von Activisions ausführlicher Präsentation nach dem Xbox Games Showcase, sondern auch von unseren eigenen Eindrücken, nachdem wir den Multiplayer ein paar Tage zuvor in Treyarchs Büros ausprobiert hatten.

Dort erhielten wir auch einige interessante Hinweise auf die neuen Omnimovement- und Intelligent Movement-Systeme, die das CoD-Erlebnis verändern werden, wenn nicht sogar ein paar Details über die unbenannte Spiel-Engine.

Wie dem auch sei, wir haben jetzt so ziemlich alle unsere Fragen beantwortet, auch wenn uns die Antworten auf einige davon nicht gefallen. Zum Beispiel die permanente Internetverbindung in allen Spielmodi von Black Ops 6, einschließlich der Einzelspielerkampagne. Dies wurde am Ende eines offiziellen Beitrags über die verschiedenen Launch-Editionen des Spiels enthüllt.

"Um die hochwertigste Grafik zu liefern und gleichzeitig den Gesamtspeicherplatz des Spiels auf Ihrer Festplatte zu reduzieren, wird Call of Duty: Black Ops 6 Textur-Streaming in allen Spielmodi verwenden. Das bedeutet, dass du eine kontinuierliche Internetverbindung benötigst, um jeden Spielmodus zu spielen, einschließlich der Kampagne. Wenn du eine Konsole verwendest, kann Campaign ohne einen Premium-Abonnementdienst wie Game Pass Core oder PlayStation Plus gespielt werden."

Es überrascht nicht, dass die erste Kritik in den sozialen Medien kam, als die Nachricht bekannt wurde. Der Kampagnenmodus zielt darauf ab, in der Black Ops-Serie bekannter zu werden, und es scheint, dass die technischen Einschränkungen, die das Franchise immer noch an die Konsolen der letzten Generation binden, Teil des Problems sein könnten.

Was haltet ihr von der ständig aktiven Internetverbindung für den Kampagnenmodus? Call of Duty Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Game Pass.