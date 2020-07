Peril on Gorgon: Erstes DLC für The Outer Worlds landet im September

The Outer Worlds von Obsidian Entertainment kam bei Fans des Entwicklers gut an, da ihnen das Beste aus Fallout: New Vegas vor einer frischen Leinwand serviert wurde. Heute Abend haben wir endlich einen Blick darauf werfen können, was die Entwickler mit dem Game noch vorhaben. Wie bereits angekündigt, wird es zwei Add-Ons geben und "Peril on Gorgon" wird Spieler am 9. September zu weiteren Sehenswürdigkeiten führen. Wir wissen leider noch nicht viel über den Inhalt, aber Gorgon ist wohl ein Asteroid, der ein Geheimnis bewahrt.

Private Division verkauft demnächst dann den Season-Pass (25 Euro), falls ihr blind Inhalte kaufen wollt. Peril of Gorgon kostet einzeln 15 Euro, wahrscheinlich kostet DLC #2 "Murder on Eridanos" dann noch einmal genauso viel. Das erste Add-On wird die Level-Obergrenze zudem auf Stufe 33 anheben, heißt es bei Xbox Wire.