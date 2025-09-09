Pergola vs. Crafting the Cosmos vs. Explodierende Kätzchen: Welche Box passt zu Ihrer Nacht?

HQ

Der Herbst steht vor der Tür, was gibt es Schöneres, als einen Abend mit drei neuen Brettspielen zu verbringen? Hier ist eine Tour mit drei Stopps durch das aktuelle Stimmungsspektrum des Hobbys: gemütliche Zen-Gartenarbeit, klobiger kosmischer Motorbau und pures Party-Chaos. Pergola, Crafting the Cosmos und Exploding Kittens: The Board Game leben nicht nur in verschiedenen Kisten – sie leben in unterschiedlichen Kopfräumen. Der eine chillt mit Tee und Decke, der andere denkt über Espresso und Schmierpapier nach und der andere mit Nachos und Geschrei. Lassen Sie uns eintauchen.

Pergola — Punktsalat Gelassenheit mit Fröschen, Honig und einem sehr gepflegten Garten

Pergola ist die Art von Euro, bei der man ausatmet, sobald man den Deckel anhebt. Du legst Pflanzen aus, lockst Insekten an, stößt Wassertropfen eine kleine Kaskade hinunter und bastelst generell das schönste Gartentableau, das du kannst. Mechanisch basiert es auf Action-Zeichnen, Platzieren von Steinen und Sammeln von Sets in 45-60 Minuten, spielbar alleine oder zu viert. Es ist konfliktarm und sehr "mach dein eigenes Ding" – das Comfort Food des Designs.

Was es von "angenehm" zu "Das möchte ich meinen Nicht-Gamer-Freunden zeigen" erhebt, ist die Produktion. Die Verteilung der Komponenten des Regelwerks ist auf die beste Art und Weise lächerlich: Garten- und Pergolabretter, ein Teich, ein Laubbrett, Tabletts und ein Topf mit Kleinigkeiten, der einen Frosch, Honiggläser und Wassertropfen enthält. Der ganze Tisch sieht aus wie ein botanisches Sammelalbum, das beschlossen hat, ein Herzstück für den Spieleabend zu werden.

Das Gameplay ist klassischer Punktsalat: Fast alles, was du tust, bringt Punkte, mit verschiedenen Blumen und Viechern, die in unterschiedlichen Mustern punkten. Das mag beim ersten Unterricht "überwältigend" klingen, aber in der Praxis ist es beruhigend; Sie stapeln kleine Effizienzsteigerungen in einen sanften Motor, während The Art die Hälfte der Schwerstarbeit bei den Vibes übernimmt. Kritiken haben die geringe Interaktion und das entspannte Tempo als zutreffend bezeichnet. Wenn Sie Ihren Garten in Ruhe pflegen möchten, während Sie plaudern, ist Pergola ein Vergnügen. Wenn du dich nach gemeinem Take-That oder knusprigem Blocken sehnst, wirst du es leicht finden.

Fazit: Pergola ist ein hervorragender "Sonntagnachmittags"-Euro – wunderschön, freundlich und verzeihend, ohne sich trivial anzufühlen. Es ist diejenige, die ich ziehen würde, wenn jemand sagt: "Ich bin müde, aber ich will trotzdem etwas spielen."

Crafting the Cosmos — Murmeln, Sterne und eine zufriedenstellend nachdenkliche Galaxie bauen

Wenn die Pergola ein Kräutergarten ist, ist Crafting the Cosmos ein ausgewachsenes Planetarium. Der Pitch: Ihr seid interstellare Architekten, die eine Galaxie Stern für Stern erschaffen, die Schwerkraft oder sogar den Fluss der Zeit manipulieren, um große Kurven zu vollziehen. Die Präsenz auf dem Tisch ist unverschämt hochwertig: zweifarbige Plastiksterne, Lebensmarken, Zeitkristalle, Dual-Layer-Platinen, eine Mittelkonsole und Energiemurmeln, die du herumschiebst, um Ressourcen zu ernten. Die Spielzeit beträgt etwa 60-90 Minuten für 2-4 Spieler im Alter von 14+, und es landet genau in der "mittelschweren, fühlt sich clever an"-Zone.

Was mir am besten gefällt, ist die Momentum-Kurve. In den ersten Runden geht es darum, die Nebel zu ordnen und Energie zu sammeln. In der Mitte des Spiels treten die "Gesetze des Universums" (d.h. deine Machtkarten) in Kraft und du fängst an, deine eigenen Einschränkungen zu brechen. Gibst du Geld aus, um die Sternenproduktion zu beschleunigen, universelle Zielkarten zu ergattern oder dich in das Spawnen von fortgeschrittenem Leben zu begeben, um Endspielpunkte zu erhalten? Das System belohnt das Sequencing und ist großzügig genug, dass Sie sich auch dann schlau fühlen, wenn Sie etwas außerhalb des Tempos sind. Eine kürzlich durchgeführte Überprüfung hob genau diesen Rhythmus hervor: die Positionierung der Ressourcen auf einem gemeinsamen Raster, dann eine Handwerksphase, in der die Punkte – und Boni – kaskadieren. Diese Beschreibung lässt sich darauf beziehen, wie es sich am Tisch spielt.

Das Thema hilft auch. Es hat einfach etwas Befriedigendes, einen kleinen Stern in sein Stück der Galaxie fallen zu lassen und zu wissen, dass es das Ergebnis von zwei Runden "Schwerkraft-Hacks" ist. Die Produktion verkauft es, ohne in Gimmick-Territorium abzudriften, und die Regeln unterstützen einen überraschend flüssigen Unterricht angesichts der Teile. Wenn Ihre Gruppe den Motorenbau im Wingspan-Stil mag, aber eine Steigerung der Rätseldichte und des Tischspektakels wünscht, ist Crafting the Cosmos ein Publikumsliebling.

Vorbehalt: Es ist ein nachdenkliches Spiel. AP-anfällige Spieler können und werden eine Runde lang auf Murmelrouten starren, als würden sie Fehler in einem Fusionsreaktor beheben. Persönlich? Ich liebe diese Energie. Bringen Sie Snacks mit.

Exploding Kittens: Das Brettspiel — der laute, biegsame Publikumsliebling

Ja, die beliebteste Katzenbombenmarke des Internets hat jetzt ein ehrliches Brettspiel, und es ist genau die Art von Chaos, die Sie sich vorstellen. Das Ziel ist einfach: Rase bis zum Ende der Strecke, ohne auf dem explodierenden Kätzchen zu landen. Du spielst Aktionskarten, um dich gegenseitig anzugreifen, ziehst eine Zugkarte, um voranzukommen, und – hier ist das Gimmick – manchmal drehst du das gesamte Pop-up-Brett um, um einen fieseren alternativen Weg zu enthüllen. Die Spiele dauern etwa 20 Minuten für 2-6 Spieler (7+), und das Gespräch am Tisch steigt sofort an.

Das Paket stützt sich stark auf die Stärken der Marke. Du erhältst 65 Aktionskarten, 26 Zugkarten, sechs Aufsteller klassischer Charaktere und das Pop-up-Board, das während des Spiels den Zustand ändert. Es ist luftig zu unterrichten, es ist fast unmöglich, still durchzusitzen, und es ermutigt aktiv zu temporären Allianzen, die in dem Moment zusammenbrechen, in dem sie unbequem werden – denn das tun sie natürlich. Der Flip fügt gerade genug Neuheit hinzu, um Veteranen des ursprünglichen Kartenspiels zum Grinsen zu bringen, während Neulinge beim ersten Mal, wenn sich das Brett verwandelt, ein sauberer "Aha"-Moment erlebt werden.

Ist es tief? Auf keinen Fall. Ist es urkomisch? Ja. Wenn Sie nachts einen schnellen Gaumenreiniger zwischen schwereren Titeln brauchen – oder etwas Wildes für Mischlinge – ist dies eine einfache Empfehlung. Profi-Tipp: Es skaliert am besten bei vier bis sechs, wo es tatsächlich auf den Verrat und die Boardflips ankommt; Mit zwei ist es eher ein pikantes Wettrennen.

Möchten Sie sich entspannen und am Ende immer noch das Gefühl haben, ein kleines Meisterwerk vollbracht zu haben? Pergola ist Ihr Kräutertee – wenig Interaktion, hübsch wie eine Postkarte und intelligenter, als es auf den ersten Blick scheint.

Willst du das fleischige, befriedigende Puzzle mit Deluxe-Bits und großen Auszahlungen? Crafting the Cosmos trifft den Sweet Spot zwischen "Teach in one sitting" und "Think all game", mit einer Produktion, die sich ihren Platz auf dem Tisch verdient.

Willst du Lachen und Verrat in 20 Minuten als Waffe einsetzen? Exploding Kittens: The Board Game ist ein aufrührerischer Flip-Board-Sprint, der sich an die wichtigste Regel von Partyspielen erinnert: Gib den Leuten Gründe zum Schreien und lass sie dann machen.

Unterm Strich sind es drei Spiele für drei sehr unterschiedliche Stimmungen. Füllen Sie das Regal mit all diesen Stoffen und Sie sind für den gesamten Bogen eines Spieleabends gerüstet – vom entspannten Aufwärmen über knusprige Hauptgerichte bis hin zum chaotischen Dessert.