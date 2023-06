Perfect Dark und State of Decay 3 Gameplay Deep Dives könnten näher sein, als du denkst

HQ

Matt Booty hat in der neuesten Folge von Giant Bomb at Nite gesagt, dass wir innerhalb von 18 Monaten Perfect Dark und State of Decay 3 Deep Dives sehen sollten.

"Wenn ich vorausdenke, auch wenn wir ins Jahr 2025 kommen, haben wir bei The Initiative Builds von Spielen gesehen, ich weiß, nur weil [Undead Labs] in Seattle sind, was mit State of Decay 3 los ist. Wir haben diese Dinge gesehen. Wenn ich also auf die nächsten 18 Monate blicke, was wir zeigen und liefern können und was diese Art von Gameplay [Enthüllung] machen wird, bin ich vorsichtig zuversichtlich. Weil die Teams hart arbeiten, und sie verstehen, dass das jetzt so etwas wie die Messlatte ist, die lautet: "Lasst es uns zeigen, lasst uns mit dem Gameplay auftauchen und tiefer eintauchen, wenn wir auftauchen." "



Perfect Dark und State of Decay 3 wurden 2020 mit CGI-Trailern angekündigt, und obwohl wir seitdem nichts mehr von ihnen gesehen haben, scheint Booty hoffnungsvoll zu sein, dass die Arbeit gut läuft. Gerüchte über Perfect Dark deuten vor allem auf etwas anderes hin, aber wir nehmen an, dass nur die Zeit zeigen kann, ob wir bald bereit sein werden, das Gameplay zu sehen.