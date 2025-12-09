Perfect Dark Leads engagiert, um neues Studio von Take-Two zu gründen

HQ

Anfang dieses Jahres hörten wir die traurige Nachricht, dass Xbox The Initiative und Perfect Dark s Neustart einstellt. Das kam für niemanden allzu sehr überraschend, aber es war trotzdem enttäuschend, das zu hören. Später hörten wir über Jason Schreier, dass Take-Two tatsächlich versucht hat, das Projekt zusammen mit Crystal Dynamics zu retten, aber mit diesem Vorhaben nicht erfolgreich war.

Nun haben wir ebenfalls über Schreier die Nachricht, dass die Projektleiter gerettet und als Leiter eines brandneuen Studios unter dem 2K-Banner übernommen wurden. Der Perfect Dark Studioleiter Darrell Gallagher und Regisseur Brian Horton gründen das Studio, wie Gallagher via LinkedIn bestätigte.

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich als SVP, Studio Head zu 2K stoße, wo ich ein neues Studio aufbauen und eine ehrgeizige Chance leiten werde, wie ich sie noch nie zuvor übernommen habe", schrieb er. "Ich habe meine Karriere damit verbracht, daran zu glauben, was möglich ist, wenn großartige Menschen mit einer kühnen Vision zusammenkommen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem außergewöhnlichen Team von 2K zu starten!"

Wir wissen noch nicht, wie das Studio heißt oder woran es arbeitet, aber in einer eher seltenen Situation in den Gaming-Nachrichten heutzutage sprechen wir zumindest davon, dass Menschen Jobs bekommen, statt sie zu verlieren.