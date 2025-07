Percy Jackson and the Olympians wagt sich diesen Dezember ins Meer der Monster

HQ

Disney hat einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der Percy Jackson and the Olympians Staffel 2 vor ihrer Veröffentlichung im Dezember zeigt. Vollgepackt mit Action, neuen und alten Gesichtern sowie Feinden und Monstern macht sich der Trailer mit unseren Helden auf den Weg zum Meer der Monster, dem Titel des zweiten Buches.

Wir sind uns nicht sicher, ob Percy Jackson and the Olympians die gesamte Staffel 2 in Anspruch nehmen wird, um die Ereignisse von Meer der Monster abzudecken. Angesichts der Tatsache, dass wir Walker Scobell und die anderen jüngeren Darsteller bereits altern sehen können, möchte Disney vielleicht einen Schritt weiter machen, wenn sie diese Serie in vier Staffeln abschließen wollen.

Im Trailer sehen wir die drei Moiren, die Rückkehr von Göttern wie Hermes, viele andere Mitglieder des Lagerhalbbluts wie Luke und Clarice, und wir sehen auch ein neues, einäugiges Gesicht in Tyson. Spoiler für Nicht-Buchleser, aber Tyson ist der Halbbruder von Percy, also können wir uns vorstellen, dass er in Zukunft eine ganz große Rolle spielen wird.

Percy Jackson and the Olympians Staffel 2 wird am 10. Dezember ausgestrahlt.