Percy Jackson and the Olympians Staffel 2 schreitet gut voran

HQ

Normalerweise würden Showrunner warten, bis eine zweite Staffel ihrer Serie grünes Licht hat, bevor sie sich an die Arbeit machen, aber die Köpfe hinter Percy Jackson and the Olympians sind bereits hart bei der Arbeit.

Laut einem aktuellen Interview mit Variety sagt Co-Showrunner Dan Shotz, dass die zweite Staffel der Serie große Fortschritte macht. "Es gibt ein Bewusstsein auf allen Seiten, dass die Nachfrage nach der Serie darauf hindeutet, dass wir wahrscheinlich nicht aufhören sollten, sie zu machen", sagt Jon Steinberg, Co-Schöpfer und Co-Showrunner der Serie.

Percy Jackson and the Olympians hat gerade seine erste Staffel abgeschlossen, die von Fans und Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde. Hoffentlich müssen wir nicht allzu lange warten, um das nächste Kapitel in der Adaption von Rick Riordans Originalwerken zu sehen.