Percy Jackson and the Olympians kehrt am 10. Dezember auf Disney+ und Hulu zurück, und wir haben einen ersten Blick darauf

Für die Bücher, für die Filme und jetzt auch für das Fernsehen. Percy Jackson hat sich mit seiner Geschichte, die die griechischen Mythen und ihre Götter und Monster modernisiert und in die Gegenwart bringt, mehr oder weniger erfolgreich in unterschiedliche Formate gewagt. Im Jahr 2023 feierte die Serie Percy Jackson and the Olympians Premiere, und kurz darauf wurde bestätigt, dass Disney und Hulu die Serie um eine zweite Folge verlängern werden.

Nun, diese zweite Staffel wird am 10. Dezember Premiere haben, eine Adaption des zweiten Romans der Reihe, Sea of Monsters, und wir haben bereits einen ersten Vorgeschmack darauf, was sie zu bieten haben wird. In dem gerade veröffentlichten Trailer sehen wir, wie Percy es mit Seeungeheuern, Riesen und allem anderen aufnimmt, um Camp Half-Blood zu retten und den Thalia-Baum zu retten, der den Ort vor Bedrohungen schützt und von Luke vergiftet wurde.

Wir erhalten auch einen kurzen Einblick in Tyson, Grover, die Grey Sisters und die gesamte Besetzung der Charaktere, die die Bücher von Rick Riordan und Jonathan E. Steinberg bevölkern. Den Trailer zur Premiere der zweiten Staffel von Percy Jackson and the Olympians könnt ihr euch unten ansehen.