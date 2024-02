Percy Jackson and the Olympians für Staffel 2 bestätigt

HQ

Disney hat endlich bestätigt, was sich viele erhofft hatten: Percy Jackson and the Olympians wurde für eine zweite Staffel auf der Streaming-Plattform Disney+ verlängert.

Wie in einem Beitrag auf X angekündigt, wurde uns gesagt, dass diese Staffel die Crew zum Sea of Monsters führen wird, ein Abenteuer, das im zweiten Buch der Reihe von Autor Rick Riordan erzählt wird und etwas, das wir bereits in den Live-Action-Filmen mit Logan Lerman und Alexandra Daddario adaptiert gesehen haben.

Riordan sagte über den zweiten Teil der TV-Serie: "Ich kann es kaum erwarten, die nächste Staffel von Percy Jackson nach #DisneyPlus zu bringen! Anker lichten. Hissen Sie das Großsegel. Alle Mann an Deck, Halbgötter. Wir steuern auf das Meer der Monster zu!"

Es ist noch nicht bekannt, wann die zweite Staffel auf dem Streamer debütieren wird, aber ab 2025 ist zweifellos eine gute Vermutung.