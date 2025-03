Percy Jackson and the Olympians für mindestens vier Staffeln bestätigt

HQ

Auch wenn die Premiere der zweiten Staffel noch knapp neun Monate entfernt ist, hat Disney bereits bestätigt, dass eine dritte Staffel auf dem Weg ist. Berichten zufolge wird diese Staffel auf dem dritten Buch der Reihe, The Titan's Curse, basieren.

Autor Rick Riordan selbst hat bestätigt, dass wir mehrere neue Charaktere erwarten können. Darunter sind die Jägerin Artemis und Nico di Angelo, die in der Serie ihr Debüt geben werden. Riordan nutzte die Gelegenheit auch, um seine Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass Disney weiterhin in die Serie investiert, sowie seine Wertschätzung für die unglaubliche Resonanz der Fans.

"Wir sind so dankbar, dass wir die Geschichte von Percy Jackson auf Disney+ fortsetzen können."

"Diese dritte Staffel wird Neuland für den Bildschirm sein und Fan-Favoriten wie die Jäger von Artemis und Nico di Angelo zum ersten Mal zum Leben erwecken. Es ist ein großes Zeichen des Engagements von Disney und spricht Bände über den Enthusiasmus, mit dem die Fangemeinde die TV-Serie angenommen hat. Danke, Halbgötter weltweit!"

Disney-Manager Ayo Davis schloss sich ebenfalls an und sagte:

"Von dem Moment an, als Percy Jackson and the Olympians debütierte, war klar, dass diese Serie den Nerv der Fans jeden Alters getroffen hatte. Da die zweite Staffel im Dezember Premiere feiert, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Percys Reise mit einer dritten Staffel fortgesetzt wird. Ein großes Dankeschön an unsere unglaubliche Besetzung und unser Kreativteam, unsere Partner bei 20th Television und unsere visionären und talentierten Produzenten, die Rick Riordans Welt weiterhin mit so viel Tiefe und Fantasie zum Leben erwecken."

