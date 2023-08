Percy Jackson and the Olympians für Dezember festgelegt

Disney hat endlich bekannt gegeben, wann seine Percy Jackson and the Olympians-TV-Serie auf Disney+ debütieren wird. Die Show, die am 20. Dezember 2023 auf dem Streamer erscheinen soll, soll eine neue Ära der Götter und Menschen einläuten, die alle auf den Büchern von Rick Riordan basieren.

Uns wurde gesagt, dass die Serie an diesem Datum beginnen wird und danach wöchentlich neue Folgen eintreffen. Was die Geschichte abdecken wird, wird sich mit den Ereignissen befassen, die in den 2010er Jahren Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief adaptiert wurden, wobei Walker Scobells Percy Zeus' gestohlenen Blitz finden muss, um die Götter davon abzuhalten, in den Krieg auszubrechen.

Während wir noch auf einen vollständigen Trailer für die Serie warten, wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, den Sie unten vollständig finden können.